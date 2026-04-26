台積電2奈米、海外擴廠吃掉毛利 為何反而是「好事」？

摘要 台積電首季毛利率、營益率雙創新高，董事長魏哲家布建3奈米的同時，海外擴廠與2奈米初期良率干擾卻可能侵蝕獲利，為何市場仍評斷有長期利多？漲價計畫為何反被最大客戶輝達力挺？台積電法說會3個關鍵訊號，一次掌握。

台積電2026年第1季稅後純益達5724.8億元，年增58.3%，毛利率、營益率雙雙創歷史新高——一如預期的繳出亮麗的數字。法說會後，滙豐證券在兩天內二度調高台積電目標價至2800元，預料將引發新一波目標價上修潮。但這場法說會真正值得讀的，不只是財報本身，而是身為晶圓代工龍頭的它，如何布一個在AI時代繼續領先、不敗的局。

3奈米：AI時代「新黃金」

罕見再擴產、資本支出拉到預測上緣

台積電有一條不成文慣例，用董事長魏哲家自己的話說：「一旦某製程節點達到目標產能，我們不會再額外增加產能。」而2奈米，早已在去年第4季正式量產。

但這次法說，他罕見宣布打破慣例——台南增設新晶圓廠、亞利桑那二廠導入3奈米、熊本二廠從原定6奈米升級為3奈米，並同步將既有5奈米設備轉換支援3奈米產能。

原因直接：AI需求太強，產能供不應求。3奈米本季占晶圓銷售25%，HPC（高效能運算）平台貢獻整體營收61%。

魏哲家也點出更深的結構性轉變——AI從「查詢模式（Query Mode）」跨入「代理模式（Agentic AI）」，每個指令不再只是檢索，而是行動和執行，算力消耗的量級完全不同。

市場解讀，這波擴產計畫也是台積電趁著技術領先優勢最大的窗口期，不給對手任何追趕空間的戰略宣示。

這也直接反映在資本支出上。台積電已確認2026年資本支出推至預測區間上緣560億美元，並預告未來3年規模將「顯著高於」過去3年合計的1,010億美元。摩根士丹利甚至在最新報告中，將台積電2026至2028年資本支出總額上調至2000億美元。

海外擴廠成本高，會吃掉獲利？

它換來與客戶更深的綁定

台積電今年首季毛利率達66.2%，再次打破自己的歷史紀錄，超越財測上緣整整120個基點。市場驚嘆之餘，更好奇這數字能否延續？還能再上一層樓還是已經撞上天花板？

針對毛利率，在法說會中，財務長黃仁昭指出，2奈米量產爬坡，受初期良率干擾，台積電預計將稀釋全年毛利約2%至3%；至於海外建廠的成本稀釋，初期約2%至3%，後期預計擴大至3%至4%——因為隨著海外廠規模越來越大、占整體產能比重提高，人力、能源、供應鏈的本地化成本劣勢也跟著放大。

但微驅科技總經理吳金榮認為不必過度擔心，因為台積電在亞利桑那已累積不少建廠經驗，該地區的先進封裝廠也在進行中。他強調台積電提供一條龍服務，從晶圓到CoWoS封裝，在台灣甚至還能即時Drop-ship（直運）到組裝廠，「這種整合能力，短期內沒人能複製。」 在全球地緣政治的新現實下，海外擴廠的毛利損失，實則換來的是與客戶更深度的綁定。

此外，3奈米的大規模擴產本身就是毛利的支撐工具：節點趨於成熟、良率穩定、折舊壓力遞減。黃仁昭證實，3奈米毛利率預計在2026年下半年越過公司平均水位。擴產不只是搶市場，也是在鞏固毛利結構。

最大客戶輝達為何挺它漲價？

法人：讓對手承壓出局

關於市場最關心的漲價，魏哲家重申「客戶是夥伴」的立場，並明確表示產能吃緊時，台積電「不挑客戶、不大小眼」。調價的核心在於反映價值，而非短期牟利。

今年GTC大會上，輝達執行長黃仁勳曾表示：「台積電的晶圓是全世界最貴的，但也是全世界最有價值的，我心甘情願為此付費。」先前他也曾為台積電的股價與代工價格抱屈。

統一投顧研究部協理鄭高輯分析，輝達毛利率極高，台積電漲價對它不過是可吸收的成本，對毛利率較低的競爭對手卻是致命壓力——讓台積電加價，等於讓對手先承壓出局。身為台積電最大客戶的輝達，樂見漲價持續，台積電本身也有意調升，兩方方向一致，因此，他認爲此趨勢只會延續下去。

中東戰爭、記憶體飆漲

消費性電子疲軟未造成衝擊

中東局勢持續，台積電在法說會中點名應對：氦氣、氫氣等特用化學原料已備妥安全庫存，政府也已確保至少到5月的液化天然氣（LNG）供應無虞，以維持穩定電力。魏哲家定調近期不預期造成任何營運衝擊，並承認化學品與能源價格會上漲，但強調「現在要量化影響還太早」。

記憶體漲價讓手機與PC市場出現疲態，魏哲家坦言市場「出現一些疲軟」。根據IDC最新數據，今年首季全球智慧手機出貨量出現2023年來首度萎縮，在記憶體漲價與中東戰事墊高成本的雙重壓力下，僅蘋果與三星維持出貨成長。但台積電主力的高階智慧型手機客戶表現相對穩健，加上AI與HPC需求持續爆發，台積電負責生產、用以驅動高頻寬記憶體（HBM）的核心邏輯晶片訂單同樣火熱。簡言之，消費性電子的寒意，並未吹進台積電的無塵室裡。

面對英特爾、三星，乃至馬斯克Terafab計畫帶來的競爭雜音，魏哲家在法說會中密集重複同一句話：「（晶圓代工）沒有捷徑（No shortcuts）。」蓋一座廠兩至三年，新製程從導入到良率穩定、達到量產規模再需一至兩年。想達到台積電的技術領先、卓越製造、客戶信任，每一道門檻都需要時間累積。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文台積電法說》2奈米、海外擴廠吃掉毛利，為何反而是「好事」？》