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光通訊族群 持續放閃
大立光（3008）、鴻海（2317）集團近來接連強調已布局共同封裝光學（CPO），法人表示，CPO將光學引擎與ASIC共同封裝，解決銅線在800G、1.6T高速下的訊號衰退與功耗瓶頸，使CPO成為AI資料中心高速互連關鍵，預料包括光聖（6442）、波若威（3163）、華星光（4979）、訊芯-KY（6451）、聯鈞（3450）、聯亞（3081）等光通訊族群，在資金輪動下，仍將持續發「光」。
法人分析，近來除權值股受到矚目，光通訊族群也閃閃發亮。機構法人預測，2026年到2036年CPO的年複合成長率將達66%。尤其台積電（2330）的緊湊型通用光子引擎（COUPE）平台量產，將帶動相關光通訊生態系同步受惠。例如輝達採用台積電COUPE平台，由合作夥伴Lumentum供應雷射光源，建立其CPO解決方案。博通也採用COUPE平台，其他合作夥伴，本土法人表示，包括眾達-KY（4977）、全新（2455）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等。
由於台廠大多與美國大廠緊密合作，綜觀本國法人推出報告中，華星光、聯亞最常被點名。
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