光通訊族群 持續放閃

大立光、鴻海集團近來接連強調已布局共同封裝光學（CPO），法人表示，CPO將光學引擎與ASIC共同封裝，解決銅線在800G、1.6T高速下的訊號衰退與功耗瓶頸，使CPO成為AI資料中心高速互連關鍵，預料包括光聖、波若威、華星光、訊芯-KY、聯鈞、聯亞等光通訊族群，在資金輪動下，仍將持續發「光」。

2026-04-26 01:43