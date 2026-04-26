廣達大啖 AI 紅利 營運升級

廣達（2382）營運全面升級，從過往PC、筆電ODM模式，升級到現在幾乎以AI伺服器為成長動能主軸。法人看好，廣達今年GPU架構、ASIC伺服器營收占比有望突破五成水準，上看三分之二，大啖這波龐大AI商機紅利。

廣達近幾年受惠AI伺服器訂單動能強勁，營運不斷創高，去年全年營收首度突破2兆元，至少有一半營收來自AI伺服器產品貢獻，顯示廣達營運持續從過往PC、筆電代工轉型朝AI伺服器前進。

據了解，廣達AI伺服器出貨架構主要以GPU伺服器為主，又以輝達GB300為大宗，法人預期，廣達GB300今年上半年可望逐季成長，第3季進入輝達Vera Rubin新平台轉換期，由於本次Vera Rubin採用刀鋒式Kyber機櫃設計，能以書架或抽屜式組裝，代表新平台轉換出貨時程將優於過往，下半年營運可望更強勁。

法人推估，廣達去年AI伺服器營收占比突破五成，今年伺服器營收可望達八成，且AI伺服器將占伺服器整體營收比重八成，換算下來，今年全年AI伺服器營收將占廣達營收約三分之二，顯示已擺脫過去PC、筆電代工轉為AI伺服器營運為主。

事實上，廣達AI伺服器成功卡位亞馬遜、Google及Meta等雲端服務大廠（CSP），這波AI伺服器訂單動能放眼到2027年，代表今年產能幾已全滿。

為大啖AI伺服器商機，廣達今年資本支出上看300億元，較去年170億元成長超過七成，持續在台灣、泰國及美國等地加碼投資，形成台灣以設計及新機測試、泰國負責L6、美國在地生產L10／L11的生產供應鏈。