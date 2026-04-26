董座出席38周年家庭日 林百里：廣達今年業績將創高

廣達（2382）董事長林百里昨（25）日指出，廣達去年營收突破2兆元，創下歷史新高，今年雖然變數多、戰火綿延，不過一定能突破困難、勇往直前，看好廣達今年營運可望續創新高。

廣達昨日舉行成立38周年家庭日，吸引至少萬名員工及眷屬參與，林百里上台致詞時見到現場眾多員工家庭及小孩，打趣表示「長大要來廣達工作喔」。

林百里表示，廣達今年成立38周年，正值健壯時期，去年業績繳出破紀錄的好成績，展望今年，全球雖有戰火及各項危機，不過廣達會突破困難、勇往直前，達到更好業績。

此外，輝達執行長黃仁勳將出席今年Computex展會，屆時可能會再度舉行「兆元宴」，林百里一直以來都是座上賓。對於此次黃仁勳若再度宴請輝達供應鏈大咖，林百里是否出席，林百里雖沒有正面回覆，不過他表示他們「常常吃飯」。

副董事長梁次震表示，過去幾年廣達都有不錯營運表現，且一年比一年更好，感謝員工同仁辛苦付出。對於今年營運表現，他指出，公司業績非常好，會持續爭取更好訂單，且現在正是衝刺時機，「天下武功、唯快不破」，期許廣達同仁要做得好，也要做得快。

梁次震說，廣達今年前三月營運成果相當不錯，預期今年業績會非常好，後續會爭取更多訂單。據了解，近幾年生成式AI崛起，AI伺服器市場進入爆發性成長，廣達過去長期與大廠保持合作及良好出貨關係，成功搶下關鍵商機。

這波AI基礎建設浪潮幾乎已放眼到2028年，林百里先前在旺年會中指出，展望未來二、三年，公司可望迎來高速成長，持續看好AI需求大爆發。廣達具備超前研發能力及韌性製造實力，看好今年營運可望再創佳績。