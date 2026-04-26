光寶科、台達電、友達法說 談營運

零組件大廠中光電（5371）、光寶科（2301）、台達電（2308）及友達（2409）法說會，將於28日、29日及30日三天接力舉行。時值今年首季財報公布高峰期，各科技大廠第1季營運結果，及因應地緣政治環境下的全球產能布局議題，將是外界關注焦點。

中光電將於28日舉行線上法說會，說明董事會27日通過的今年第1季財報結果，並展望本季營運走勢。另外，時逢中東戰事熱況，中光電轉投資的中光電智能機器人（CiRC）的無人機產品現況，也將是法人關切重點。

中光電首季合併營收93.62億元，季減17.1%，較去年同期成長10.5%，為近三年同期新高。其中，影像產品合併營收21.31億元，年減13%；出貨量13.3萬多台，年減18%。節能產品首季合併營收48.54億元，年增25%。

光寶科及台達電將分別於29日、30日舉行法說會，外界關注800VDC出貨進程及全球產能布局等議題。

友達也將於30日舉行線上法說會，說明首季財報表現。友達今年首季合併營收690.31億元，季減1.6%，年減4.3%，是近五季的新低。

友達董事長彭双浪4月初談產業景氣時表示：「下半年能見度低」，尚待觀察戰事及能源價格走勢。