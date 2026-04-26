旺宏、聯發科法說 市場聚焦

指標性科技大廠陸續召開法說會，本周將由記憶體業者旺宏（2337）於27日率先登場，緊接著是晶圓代工業者聯電（2303）29日，再來是砷化鎵代工廠穩懋（3105）以及手機晶片大廠聯發科（2454）均於30日舉辦，各大廠釋出的產業展望備受市場關注。

旺宏受惠於三星等大廠退出MLC NAND市場帶來的轉單與漲價效應，且公司投入220億元擴大eMMC/MLC產能，預計今年下半年貢獻營收。另外，法人指出，高容量NOR Flash受惠AI伺服器需求強勁，需求預期看好至今年中，同時車用、工業控制客戶則提前布局需求，狀況落底回升。

科技指標廠本周法說會

聯電29日舉行法說會，議題將聚焦成熟製程的技術升級、如22奈米、車用/工控等特殊製程應用，以及矽光子與AI的高成長市場。法人表示，聯電今年預期在22奈米擴展與漲價效應帶動下，業績有望維持穩健成長，雖面臨中國大陸成熟製程競爭，但正積極與英特爾合作12奈米，並布局矽光子平台以爭取長期競爭優勢。

穩懋預計30日舉辦第1季法說會，市場將關注該公司第2季營運展望以及光通訊業務發展進度。據悉，穩懋近期強攻AI資料中心光通訊商機，去年營收占比僅個位數，但今年有機會大幅度成長，主要成長動能來自美系大客戶訂單。

穩懋董事長陳進財曾指出，公司近期確實「非常忙碌」，未來絕對不會在AI市場上缺席，期盼今年光通訊業務能大幅躍進。

聯發科將於30日舉行法說會，除公布第1季財報數字，外界也關注主力業務手機晶片的後市，以及特殊應用IC（ASIC）業務的進展等。

聯發科首季合併營收為1,491.5億元，季減0.6％、年減2.7％。