大摩首選股 換成聯發科

摩根士丹利（大摩）證券持續看好台積電（2330）長線表現，但「首選股」由台積電轉為聯發科（2454），目標價更大幅上調逾30%至2,588元，主因看好聯發科具備評價補漲空間、短線題材催化升溫、供應鏈進展強化基本面支撐。

聯發科單周股價狂飆26.4%，昨（24）日亮燈漲停收2,435元，與大摩目標價僅剩6%差距。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，聯發科升為現階段大摩「首選」標的，目標價由1,988元上調至2,588元，維持「優於大盤」評等。

根據供應鏈消息，已確認TPU晶片產能供給。台積電於法說會中釋出明確訊號，將開放計算晶片（computing dies）供英特爾的EMIB封裝技術使用，進一步鞏固大摩對於聯發科2奈米TPU產能釋出的預期。

詹家鴻分析，隨著聯發科3奈米與2奈米TPU生產能見度提升，AI代理手機（AI agent phones）有望成為2027年中國智慧型手機市場的關鍵動能。