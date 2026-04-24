聽新聞
0:00 / 0:00
台灣精銳第1季EPS 3.56元
精密行星減速機大廠台灣精銳（4583）董事會昨（24）日通過第1季合併財報，合併營收8.58億元，季增12.6%、年增5.7%，已連續二季成長；毛利率53.13%，稅後純益2.85億元，季減1.7%、年減14.4%，每股稅後純益3.56元。
法人指出，台灣精銳今年營運展望呈現穩定增長走勢，主要動能來自全球自動化需求復甦，以及在機器人與倉儲自動化供應鏈中的關鍵地位。
法人預期，第1季應為全年營運谷底，隨著自動化產業進入傳統旺季，行星減速機出貨預計在第2季後加速，可望帶動營運逐季升溫。
在機器人與AI倉儲部分，台灣精銳已通過Amazon認證，提供廠內移動機器人（AGV/AMR）及七軸機器人所需的精密行星減速機。隨著北美電商對自動化倉儲的需求持續擴張，此部分訂單被視為今年營運成長的主要動能。
台灣精銳為國內自主設計生產行星減速機的領頭羊，目前公司在全球市場的市占約5%。展望未來，台灣精銳的市場地位可望隨著機器人產業爆發而提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。