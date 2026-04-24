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台灣精銳第1季EPS 3.56元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

精密行星減速機大廠台灣精銳（4583）董事會昨（24）日通過第1季合併財報，合併營收8.58億元，季增12.6%、年增5.7%，已連續二季成長；毛利率53.13%，稅後純益2.85億元，季減1.7%、年減14.4%，每股稅後純益3.56元。

法人指出，台灣精銳今年營運展望呈現穩定增長走勢，主要動能來自全球自動化需求復甦，以及在機器人與倉儲自動化供應鏈中的關鍵地位。

法人預期，第1季應為全年營運谷底，隨著自動化產業進入傳統旺季，行星減速機出貨預計在第2季後加速，可望帶動營運逐季升溫。

在機器人與AI倉儲部分，台灣精銳已通過Amazon認證，提供廠內移動機器人（AGV/AMR）及七軸機器人所需的精密行星減速機。隨著北美電商對自動化倉儲的需求持續擴張，此部分訂單被視為今年營運成長的主要動能。

台灣精銳為國內自主設計生產行星減速機的領頭羊，目前公司在全球市場的市占約5%。展望未來，台灣精銳的市場地位可望隨著機器人產業爆發而提升。

毛利率 機器人

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