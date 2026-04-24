神基擴大強固電腦布局

神基（3005）擴大強固型電腦布局，昨（24）日宣布推出全新G140平板電腦，為旗下首款搭載超微（AMD）處理器並符合Copilot+ PC的全強固型平板電腦，鎖定公共安全、汽車產業與工業製造領域需求，隨著新品預計6月上市，有望為神基強固電腦業務增添新柴火。

過去在強固型電腦領域，由於客戶主要來自商用及特殊市場需求，多數產品皆搭載英特爾（Intel）處理器，但隨著近年超微積極擴張商用市場產品線，加上其AI PC處理器效能不俗，也讓強固電腦廠開始採用超微CPU。

神基指出，G140搭載AMD Ryzen技術，專為公共安全、汽車產業與工業製造等領域專業人士打造，可於多元作業環境中運行各類邊緣AI應用，並在嚴苛的現場作業環境下維持穩定表現，提供兼具彈性與強固性的行動裝置。