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微星伺服器營收拚倍增
微星（2377）延續去年伺服器高成長力道，預期今年相關業務營收將年增50%至100%，主要客戶來自二、三線雲端服務供應商（CSP），隨著今年PC市況需求不佳，不利微星電競PC本業，法人預期，AI伺服器、充電樁等其他業務將成為今年支撐業績主要動能。
微星目前伺服器營收比重仍為個位數，但公司看好未來三至五年AI伺服器業務將維持高速成長步伐，以今年來看，微星預期2026年AI伺服器營收將年增50%至100%。
微星持續與輝達合作，現階段以NVIDIA MGX架構伺服器為主，未來將朝向中高階的HGX平台發展。策略以拓展中小企業市場為主軸，AI伺服器主要需求來自二、三線CSP廠，且需求持續升溫。至於通用型伺服器業務，微星需求相對穩健，既有客戶持續下單，為整體伺服器業務提供穩定支撐。
而在充電樁業務方面，微星今年在歐美、亞太市場都有新品上市計畫，樂觀今年充電樁業務將迎來爆發成長年。
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