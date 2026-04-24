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揚明光第1季每股純益0.05元 中止連二虧
光學鏡頭廠揚明光（3504）昨（24）日召開董事會，公布今年第1季營業損失950萬元，惟因新台幣走貶，在業外匯兌收益及處分固定資產利益等業外加持下，稅後純益598萬元，每股純益0.05元，中止連兩季虧損。
展望本季，揚明光表示，智能家居鏡頭可望維持穩健成長，光學元件類產品因物流投影鏡頭導入量產，出貨預期較上季增長，其餘產品線較第1季約當或小幅減少。整體而言，預估第2季出貨較第1季小幅成長。揚明光昨天股價收66.3元，下滑1元，外資反手賣超。
揚明光首季營收6.85億元，季減0.3%，年增5.4%，毛利率18.2%，季減1.8個百分點，年增3.19個百分點。
揚明光表示，相較前一季，智能家居鏡頭新機種接續量產、Lidar鏡頭及智慧頭燈需求成長；3D列印產品因系統產品周期結束及非中國客戶受地緣政治影響，部分機種需求暫緩，出貨較上季減少；其餘產品線出貨與前一季變化不大。第1季毛利率較前一季下滑，主要受產品銷售組合差異影響。
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