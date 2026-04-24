聽新聞
0:00 / 0:00

瑞儀第1季EPS 2.29元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
瑞儀董事長王昱超。記者籃珮禎／攝影
瑞儀董事長王昱超。記者籃珮禎／攝影

背光模組龍頭瑞儀（6176）昨（24）日舉行法說會，公布首季歸屬母公司業主淨利10.52億元，季增15%，年減3%，每股純益（EPS）2.29元。受惠美系客戶筆電新機拉貨動能強勁，帶動首季淡季不淡。

展望後市，董事長王昱超對本季營運持謹慎看法，主因上游產能分配及記憶體短缺，導致供應鏈能見度低，客戶多以急單支應。瑞儀計劃於股東會提請先減資15%再辦理私募，引進具技術或市場資源的策略投資人，目標在2027年轉型期到來前，建構具獲利能力的第二成長曲線。

為迎接轉型期，瑞儀今年資本支出將較去年擴增2.5至3.5倍，聚焦AI光學方案、超透鏡與光波導技術，高雄廠與馬來西亞廠新產線預計第4季展現成果。王昱超表示，瑞儀已具備垂直整合能力，能一站式解決客戶量產痛點。

針對轉型布局，王昱超指出，2027年將是轉型關鍵年。目前OLED在中尺寸應用仍面臨良率與記憶體短缺挑戰，瑞儀將守穩LCD本業利潤，利用緩衝期精確配合美系客戶換機時程。同時，Metalens（超透鏡）量產進度成為亮點，去年出貨已破百萬顆，看好明年有望爆發至5,000萬顆以上；並透過併購切入軍工波導技術，成功跨足國防領域。

此外，王昱超坦言目前環境充滿變數，原物料價格持續上漲侵蝕毛利，已嘗試向客戶反映成本。他提醒，雖然近期表現亮眼，但考量通膨影響消費者購買力及全球動盪，短期內消費電子烏雲難散，對今年後續展望保持審慎。

瑞儀表示，雖然首季營收僅年增0.15%，但在產品組合優化下，毛利率衝上22.39%，季增1.26個百分點，年增2.55個百分點，為同期新高。首季營業利益14.39億元，年增15.46%，本業獲利動能強勁。

從營收結構來看，瑞儀首季NB與顯示器營收占比提升至55%，出貨量季增20%；車載業務則扮演成長火車頭，營收占比攀升至7.5%，出貨量季增37.19%。平板電腦雖因季節性因素與記憶體缺料導致出貨季減15.19%，但在筆電與車載雙動能補缺下，營收維持穩健。

王昱超強調，瑞儀已將匯率風險降至最低，不再依賴業外匯兌收益。首季非營業利益1.1億元，較去年同期3.38億元下滑，獲利回歸本業競爭。公司目前維持350.74億元高現金水位，財務結構穩健，足以支撐後續技術轉型。

EPS 瑞儀 母公司

延伸閱讀

友輝第1季EPS 1.9元 擴充新產線

「聯家軍」達發首季財報報喜 早盤一度攻漲停

八貫第1季獲利創新高

雅特力第1季獲利躍增近九成

相關新聞

英特爾報喜 聯電沾光 下周法說聚焦

英特爾財報優於預期，本季並釋出偏多展望，外界看好，與英特爾具策略合作關係的聯電同步受關注，聯電將在下周三（29日）舉行法說會，並釋出最新營運展望。

大摩首選股 換成聯發科

摩根士丹利（大摩）證券持續看好台積電長線表現，但「首選股」由台積電轉為聯發科，目標價更大幅上調逾30%至2,588元，主因看好聯發科具備評價補漲空間、短線題材催化升溫、供應鏈進展強化基本面支撐。

鴻海、三菱簽MOU 攻汽車鏈

鴻海（2317）昨（24）日宣布，與日本三菱電機簽署備忘錄（MOU），雙方將就汽車設備事業的聯合營運模式，展開策略聯盟的可行性評估。此外，雙方亦將評估包括三菱電機移動公司（Mitsubishi Electric Mobility Corporation）的50%股權轉移予鴻海在內的聯合營運方案。

緯穎北美布局再下一城

緯穎（6669）昨（24）日宣布取得德州兩個資產使用權，預期後續可望成為緯穎在北美生產據點的新生力軍，讓緯穎在AI伺服器代工接單動能更充裕，有利緯穎後續業績持續向上。

瑞儀第1季EPS 2.29元

背光模組龍頭瑞儀（6176）昨（24）日舉行法說會，公布首季歸屬母公司業主淨利10.52億元，季增15%，年減3%，每股純益（EPS）2.29元。受惠美系客戶筆電新機拉貨動能強勁，帶動首季淡季不淡。

揚明光第1季每股純益0.05元 中止連二虧

光學鏡頭廠揚明光（3504）昨（24）日召開董事會，公布今年第1季營業損失950萬元，惟因新台幣走貶，在業外匯兌收益及處分固定資產利益等業外加持下，稅後純益598萬元，每股純益0.05元，中止連兩季虧損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。