瑞儀第1季EPS 2.29元

背光模組龍頭瑞儀（6176）昨（24）日舉行法說會，公布首季歸屬母公司業主淨利10.52億元，季增15%，年減3%，每股純益（EPS）2.29元。受惠美系客戶筆電新機拉貨動能強勁，帶動首季淡季不淡。

展望後市，董事長王昱超對本季營運持謹慎看法，主因上游產能分配及記憶體短缺，導致供應鏈能見度低，客戶多以急單支應。瑞儀計劃於股東會提請先減資15%再辦理私募，引進具技術或市場資源的策略投資人，目標在2027年轉型期到來前，建構具獲利能力的第二成長曲線。

為迎接轉型期，瑞儀今年資本支出將較去年擴增2.5至3.5倍，聚焦AI光學方案、超透鏡與光波導技術，高雄廠與馬來西亞廠新產線預計第4季展現成果。王昱超表示，瑞儀已具備垂直整合能力，能一站式解決客戶量產痛點。

針對轉型布局，王昱超指出，2027年將是轉型關鍵年。目前OLED在中尺寸應用仍面臨良率與記憶體短缺挑戰，瑞儀將守穩LCD本業利潤，利用緩衝期精確配合美系客戶換機時程。同時，Metalens（超透鏡）量產進度成為亮點，去年出貨已破百萬顆，看好明年有望爆發至5,000萬顆以上；並透過併購切入軍工波導技術，成功跨足國防領域。

此外，王昱超坦言目前環境充滿變數，原物料價格持續上漲侵蝕毛利，已嘗試向客戶反映成本。他提醒，雖然近期表現亮眼，但考量通膨影響消費者購買力及全球動盪，短期內消費電子烏雲難散，對今年後續展望保持審慎。

瑞儀表示，雖然首季營收僅年增0.15%，但在產品組合優化下，毛利率衝上22.39%，季增1.26個百分點，年增2.55個百分點，為同期新高。首季營業利益14.39億元，年增15.46%，本業獲利動能強勁。

從營收結構來看，瑞儀首季NB與顯示器營收占比提升至55%，出貨量季增20%；車載業務則扮演成長火車頭，營收占比攀升至7.5%，出貨量季增37.19%。平板電腦雖因季節性因素與記憶體缺料導致出貨季減15.19%，但在筆電與車載雙動能補缺下，營收維持穩健。

王昱超強調，瑞儀已將匯率風險降至最低，不再依賴業外匯兌收益。首季非營業利益1.1億元，較去年同期3.38億元下滑，獲利回歸本業競爭。公司目前維持350.74億元高現金水位，財務結構穩健，足以支撐後續技術轉型。