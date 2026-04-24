緯穎北美布局再下一城

緯穎（6669）昨（24）日宣布取得德州兩個資產使用權，預期後續可望成為緯穎在北美生產據點的新生力軍，讓緯穎在AI伺服器代工接單動能更充裕，有利緯穎後續業績持續向上。

緯創昨天代旗下緯穎公告，取得兩筆在美國德州Socorro的建物使用權資產，每月將分別斥資約45.81萬美元、48.72萬美元租金，取得43萬9,796平方英尺和44萬1,266平方英尺的廠房使用面積，且兩筆使用權租約最快將從2027年6月1日延伸到2039年，顯示緯穎對於該兩筆資產使用具有長遠規劃。

業界推算，未來該兩筆廠房將可望成為緯穎在北美AI伺服器接單的主要據點，並與現有德州廠房及墨西哥廠房相互支援，成為拓展L10／L11的重要布局之一。

緯穎最新位於德州的廠房已在去年底量產，主要客戶為北美雲端服務大廠（CSP），目前接單的AI伺服器規格落在L10／L11，由於已經是系統等級交付規格，以就近交貨的時間及成本優點，優於亞洲設廠優勢。