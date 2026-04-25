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鴻海、三菱簽MOU 攻汽車鏈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）昨（24）日宣布，與日本三菱電機簽署備忘錄（MOU），雙方將就汽車設備事業的聯合營運模式，展開策略聯盟的可行性評估。此外，雙方亦將評估包括三菱電機移動公司（Mitsubishi Electric Mobility Corporation）的50%股權轉移予鴻海在內的聯合營運方案。

根據備忘錄內容，鴻海與三菱電機將就汽車設備事業的聯合營運模式展開策略聯盟可行性評估。鴻海指出，作為備忘錄一部分，雙方亦將評估包括三菱電機移動公司50%股權轉移予鴻海在內的聯合營運方案。

鴻海表示，本案能否正式達成，仍取決於商務條件及後續協商，並須符合主管機關相關規定。

業界分析，若雙方能正式達成合作，鴻海集團藉由與三菱電機策略合作，有望打入龐大汽車客戶群。

雙方合作案早在今年3月市場已有傳聞，當時多家日媒報導，鴻海有意入股三菱電機車用零件事業，將取得五成股權。

鴻海 三菱

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