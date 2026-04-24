聯發科強什麼？大摩三原因列為「首選」、目標價上看2,588元

聯發科（2454）單周股價狂飆26.7%。摩根士丹利（大摩）證券依然看好台積電（2330）長線表現，但將「首選股」由台積電轉向聯發科，目標價更大幅上調逾30%至2,588元，引發市場關注。事實上，聯發科具備評價補漲空間、短線題材催化升溫，加上供應鏈進展強化基本面支撐，三大動能齊發，後市表現可期。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，聯發科升為現階段大摩「首選」標的，主要基於三大考量。首先，聯發科目標價由1,988元大幅上調至2,588元，調幅30.1%，後市上行空間大，維持「優於大盤」評等；此外，相較於台積電，聯發科目前尚未成為市場一致性「優於大盤」的標的，評價具補漲潛力。

第二，聯發科在未來數月將迎來密集利多題材，預期將為股價增添上攻動能。市場焦點鎖定兩大關鍵時刻：首先是5月19日登場的Google I/O開發者大會，市場高度期待Android陣營的AI代理策略；緊接而來的是台北國際電腦展，聯發科發表的主題演講，有望釋出更多在高效能運算（HPC）與邊緣AI技術的最新戰略。

第三，根據相關供應鏈傳出的消息，已確認TPU晶片產能供給。台積電於法說會中釋出明確訊號，將開放計算晶片（computing dies）供Intel的EMIB封裝技術使用，進一步鞏固大摩對於聯發科2奈米TPU產能釋出的預期。

詹家鴻進一步分析，隨著聯發科3奈米與2奈米TPU生產能見度提升，市場預期評價修復（Re-rating）行情將持續。AI代理手機（AI agent phones）則有望成為2027年中國大陸智慧型手機市場疲軟後的關鍵動能。

Google專為訓練與推理設計的第八代 TPU（分為TPU 8t與TPU 8i）。大摩最新調查證實，聯發科開發的3奈米TPU v8（ZebraFish）即為TPU 8t。根據Google規畫，該晶片將於今年底上市，與聯發科先前指引相符，預計2026年AI ASIC營收貢獻將超過10億美元。更重要的是，詹家鴻強調，同時印證聯發科設計能力足以開發高效能TPU，消弭市場對聯發科SerDes IP效能及量產時程的疑慮。

值得注意的是，Android上的AI代理能否成為2027年智慧型手機業務的救星？詹家鴻表示，Google積極布建Android AI代理功能，並由2026年初問世的Galaxy S26與Pixel 10率先搭載，主打跨應用程式多步驟執行能力；同時看好隨AI代理應用普及，聯發科手機SoC出貨量於2027至2028年具備潛在成長空間。