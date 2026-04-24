瑞儀財報／第1季EPS 2.29元 NB與車用出貨強勁帶動本業獲利季增32%

背光模組廠瑞儀（6176）於24日舉行法說會並公布第1季財報，單季稅後純益10.52億元，季增15%，年減3%。受惠於筆記型電腦與顯示器（NB/MNT）以及車用產品出貨動能強勁，每股純益2.29元。

瑞儀第1季合併營收120.46億元，季增4%，與去年同期持平。受惠於產品組合優化，毛利率由去年第4季的21%提升至22.4%，表現優於預期。在營業費用方面，第1季支出為13.4億元，季減7%，帶動營業利益成長至14.39億元，季增大幅成長32%，年增亦達15%。

瑞儀指出，第1季呈現兩極化發展。NB/MNT受惠於市場需求回溫，出貨量達935.8萬片，季增20%；車用（Automotive）產品則持續展現高成長力道，出貨量達93.7萬片，季增達37%；前光板（FLG）出貨82.4萬片，季增8%。相對而言，行動裝置（Portable）產品受到季節性因素影響，出貨量降至1,147.2萬片，季減15%。

瑞儀進一步說明，第1季IT相關應用（含Portable及NB/MNT）占比達90%，仍為公司營收核心。車用產品占比則顯著提升至7.5%。此外，Metalens相關營收占第1季約0.2%。