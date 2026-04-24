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需求復甦帶動 法人調高亞德客-KY、上銀目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠中國大陸製造業活動明顯回升，帶動工具機需求全面復甦、在手訂單持續增加、交期拉長，法人看好，亞德客-KY（1590）、上銀（2049）第1季財報可望優於預期，並帶動新一波獲利預估上修，調高兩檔個股目標價。

大型本國投顧分析，透過對台灣工具機廠商通路調查顯示，2026第2季需求進一步全面回溫，復甦動能從半導體應用擴散至模具與零組件等加工工具機，並遍及國內外市場。

隨新訂單重返年成長軌道，廠商在手訂單已較2025年底提升至少10%至30%。法人認為，能見度明顯改善有利於自動化零組件廠商訂單前景，並預示未來潛在獲利上檔空間。

根據日本工具機工業協會（JMTBA）統計，3月海外訂單月增30%、年增40%，帶動第1季訂單年增率加速至35%，不但高於2025年的11%，亦創四年來最快增速。

法人表示，台灣工具機出口在歷經三年衰退後，2026年第1季回升至年增1%，在新訂單持續增加下，台灣工具機廠商營收動能自第2季起將進一步增強，並延長自動化零組件供應商的上升周期。

亞德客 KY持續擴充產品組合且價格具競爭力，將明顯受惠產業復甦態勢，加上高度整合的生產模式及製造效率將有助緩解原料成本上漲壓力，法人上修2026年營收展望，優於先前的雙位數成長目標，線性滑軌業務改善亦可望推升利潤率與獲利前景。

上銀受惠接單增加，第1季產品交期已延長至四個月以上，自4月起增加加班時數，並規畫聘僱更多勞工以緩解人力瓶頸，法人評估，訂單能見度延長及價格環境轉趨有利，將帶動獲利預估進一步上修。

財報 工具機 中國大陸

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