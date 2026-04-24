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「聯家軍」達發首季財報報喜 早盤一度攻漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（23）日公布首季財報，營收與獲利同步較上季成長，帶動今（24）日股價強勢表態，早盤一度亮燈漲停。聯合報系資料照
聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（23）日公布首季財報，營收與獲利同步較上季成長，帶動今（24）日股價強勢表態，早盤一度亮燈漲停。聯合報系資料照

聯發科（2454）旗下IC設計廠達發（6526）昨（23）日公布首季財報，營收與獲利同步較上季成長，帶動今（24）日股價強勢表態，早盤一度亮燈漲停，盤中雖打開漲停板，但仍維持逾7%漲幅，成為IC設計族群盤面焦點之一。

達發首季營收54.6億元，季增20%、年增4.6%；毛利率52.7%，較上季減少0.9個百分點，但較去年同期增加1個百分點。營益率15%，較上季增加4.5個百分點、較去年同期增加0.9個百分點，顯示本業獲利能力較去年同期改善。獲利方面，首季稅後純益7.48億元，季增34.8%、年增2.5%，每股稅後純益4.47元。

從產品布局來看，達發旗下業務分為網通基礎建設事業群與高階AI物聯網事業群，其中網通基礎建設包含固網寬頻、乙太網路、光通訊模組，高階AI物聯網事業群則涵蓋藍牙與衛星兩大產品線。達發先前表示，今年光通訊與乙太網路業務產品線成長力道最強，全年營收可望穩健成長。

展望後市，達發在光通訊及低軌衛星地面接收設備的策略性布局持續發酵，相關營收已步入規模擴張期，今年光通訊與乙太網路業務相關營收占比已近二成。達發並看好，隨客戶群拓展、出貨量攀升，加上技術升級與新產品推出，光通訊產品營收有望逐年倍數成長；乙太網路產品則受惠市占率擴大、低軌衛星客戶需求成長，以及產品往高階推進，後續業績成長動能仍強。

光通訊 營收 達發

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