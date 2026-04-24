傳吃下美超微丟失訂單+AI代理商機 緯穎股價大漲

伺服器業者美超微（Super Micro）傳出丟掉一筆與甲骨文（Oracle）簽署的重要合約，BlueFin研究公司最新報告引述不具名業內消息人士說法指出，甲骨文已取消向美超微採購300至400個輝達（Nvidia）GB300 NVL72機櫃，而緯穎（6669）可能已接下這筆機櫃訂單。緯穎24日股價盤中大漲逾6%，一度漲至4,535元。

消息人士暗示，甲骨文取消合約，據信與美超微共同創辦人因走私人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）至中國大陸而被起訴有關。

緯穎也持續受惠伺服器需求持續擴大，亞馬遜（Amazon）與人工智慧（AI）新創公司Anthropic擴大合作，將加碼投資Anthropic共250億美元，目前先出資50億美元。Anthropic則承諾，未來十年將花費逾1,000億美元採用AWS技術與晶片。

具體時程方面，2026年底前，Anthropic將透過Trainium2、Trainium3取得1 GW算力並開始運作，未來上看5 GW。法人看好，AWS ASIC伺服器主要供應商緯穎為主要受惠者，在產品轉換期結束過後，隨著Trainium3逐步放量，緯穎下半年營收將優於上半年表現，並呈現逐季成長的趨勢。

另外，近來AI代理（Agentic AI）走紅，資策會MIC產業情報研究所指出，全球AI代理市場規模將從2025年的79.2億美元，以45.8%的年均複合成長率（CAGR），飆升至2034年的2,360.3億美元。

美系外資認為AI代理預期將帶動諸多硬體產業受惠，包括ABF載板、印刷電路板（PCB）、CPU插槽、周邊連接器、線材、被動元件，以及組裝廠等。更多的CPU意味著需要更多伺服器組裝，包括緯穎等OEM／ODM廠，因在通用伺服器市場占比較高，因此將成為重要的受益者之一。

緯穎今以4,335元開高，一度衝至4,550元，盤中大漲超過6%，將挑戰前波歷史高。