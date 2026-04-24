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聯發科股價漲停創新高 外資解析為何升為「首選」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯發科執行長蔡力行 。圖／本報資料照片
聯發科執行長蔡力行 。圖／本報資料照片

美系大行升聯發科（2454）為首選（Top Pick），今（24）日股價漲停2435元持續創新高。

Google發表TPU 8t（由Google與聯發科共同設計）與TPU 8i（由Broadcom設計），預計於今年第4季供應。值得注意的是，CPU數量提升至前一代的兩倍，且是自研Axion CPU非x86。

美系大行表示，這呼應管理層先前的指引：AI ASIC今年超過10億美元營收。更重要是聯發科設計能力足以放在AI訓練上，消除市場疑慮。下一代2奈米Humufish TPU，券商認為也是由聯發科支援，因主晶粒數量增加，ASP會超過預期達8,000–10,000美元。另外，foundry可能會採雙來源：台積電（2330）CoWoS-L + Intel EMIB。券商上修聯發科2026-2028年EPS至68.8/129.5/172.5元，以明（2028）年20xPE評價，同步升目標。並挪至「Top Pick」。

營收 聯發科

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