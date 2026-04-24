瑞銀：台積電ADR溢價降 套利良機

瑞銀（UBS）指出，台積電（2330）在台北交易股價和在美國掛牌ADR間價差縮小，正營造出新的交易良機。

瑞銀台灣證券部門主管宋鼎文（Eric Sung）在報告中寫道，避險基金交易者應考慮買進台積電ADR，同時做空在台北交易的股票。他指出，由伊朗戰爭引發的避險情緒，對外資機構法人的影響比對本土投資人更顯著；隨著信心好轉，可能會推升ADR溢價反彈。

宋鼎文寫道：「雖然油價、通膨和地緣政治最終可能會影響終端需求，但本土投資人更看重在台灣實際看到的AI產業由下而上的展望。」他預料本土投資人對台積電股票會保持「堅定不移的信心」，同時他認為外資信心會好轉，將導致ADR溢價回歸正常水準。

據彭博編製的數據顯示，台積電ADR本月平均溢價已滑落至17%，為一年來低點，低於去年12月將近26%的差距。以日線來看，溢價在台積電16日法說會觸及10%的低谷。過去一年來，平均溢價約在22%左右。

宋鼎文寫道，對能夠執行多空策略的避險基金而言，當溢價在10%左右時，買進ADR並賣出台灣股票是合理做法；當溢價接近30%時，反向交易更具吸引力。