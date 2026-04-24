宏達電紀念品 送三角背包

宏達電（2498）將於6月18日舉行股東常會，公司昨（23）日宣布，今年股東會紀念品為兼具實用性與時尚感的「HTC三角肩背包」，零股股東也能領取，發完為止。

據悉，宏達電目前股東人數約16.7萬人，比去年同期多約1萬人，該公司往年推出的股東會紀念品都頗具設計感，成為市場焦點。

宏達電指出，不同於一般股東會紀念品多以商品卡或民生用品為主，公司更著重於打造能真正融入日常生活、兼具設計感與使用價值的質感好物。

宏達電表示，今年股東會紀念品「HTC三角肩背包」設計兼顧輕便與實用，平時可收納為輕巧的三角小包，方便隨身攜帶；展開後則可作為時尚肩背包使用，滿足日常外出、多元穿搭與隨行收納需求。

此外，「HTC三角肩背包」採用防潑水材質，提升耐用性，並附有登山扣環設計，可靈活應用於不同生活情境，兼具功能性與風格感。

宏達電近幾年一推出股東會紀念品就迅速被股東索取一空，近年股東會紀念品包括多功能後背包、隨身保溫杯袋組、雙面抗UV機能帽、多彩環保對杯等，每年皆以獨特設計展現宏達電在科技創新之外，對生活美學與人文品味的重視。

宏達電過往股東會紀念品一向是市場關注焦點。最令股東津津樂道的是2013年親臨股東會的股東，可獲得當時市價2,1900元的HTC One手機一支。