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達發第1季每股賺4.77元
聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（23）日公告，首季歸屬母公司業主淨利7.48億元，季增34.8％，年增2.4％，每股純益4.77元。
達發共有網通基礎建設事業群（有線事業群）與高階AI物聯網事業群（無線事業群），其中，網通基礎建設事業群包含有固網寬頻、乙太網路、光通訊模組等，高階AI物聯網事業群則有藍牙、衛星兩大產品線。
達發先前提到，預期今年光通訊與乙太網路業務產品線成長力道最強，全年營收可望穩健成長。
達發在光通訊及低軌衛星地面接收設備的策略性布局逐漸發酵，評估今年光通訊與乙太網路業務相關營收占比將達近二成。其中，在光通訊領域，可插拔式光收發模組相關客戶布局持續擴大，帶動達發今年此業務預期將可望加速成長。
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