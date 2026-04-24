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和碩砸13億墨國擴產 規劃生產車電產品、AI 伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩。（路透）
和碩。（路透）

和碩（4938）擴大全球布局，昨（23）日宣布斥資4,200萬美元（約新台幣13.2億元），取得墨西哥新廠房及土地。和碩表示，主要是為了供應營運使用。據了解，和碩此次取得新廠，將用來生產車電產品及AI伺服器

和碩昨天代子公司Pegatron Mexico, S.A. de C.V.公告，取得墨西哥廠房及土地，交易土地面積為9萬6,420.952平方公尺（約2萬9,159坪），廠房面積2萬9,931.083平方公尺（約9,056坪），交易對象為Aligntech de Mexico, S. de R.L. de C.V.。

和碩集團布局墨西哥多年，主要集中於華雷斯，本次為擴增新廠區。和碩表示，此次取得新墨西哥廠房與土地，主要是為供營運使用。

據悉，和碩目前墨西哥既有廠區產能已接近滿載，因此決定購置新廠，新廠規劃生產車電產品及AI伺服器。

和碩墨西哥廠主要供應車用電子產品，就近供應電動車大客戶。隨著和碩近年積極衝刺AI伺服器業務，墨西哥廠已建置有伺服器產線；美國本土方面，和碩德州廠亦配有伺服器產能。

針對伺服器業務，和碩共同執行長鄭光志先前表示，去年第4季起AI伺服器已展現成長動能，對今年相關業務成長深具信心。

和碩看好，今年AI伺服器成長最多應是輝達GB系列產品，尤其是GB300平台。另外，和碩也是輝達Vera Rubin新平台供應鏈的一員，相關樣品很快可以通過驗證。

鄭光志分析，和碩初期切入伺服器業務即與NeoCloud 合作，目前AI伺服器也以NeoCloud客戶為主。此外，和碩有部分為Solution Provider客戶，其服務涵蓋雲端服務供應商（CSP）與NeoCloud，因此取得Solution Provider客戶，也等於間接切入CSP市場。

美國 土地 伺服器

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