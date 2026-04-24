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禾聯碩強打雙品牌 衝業績

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

禾聯碩（5283）昨（23）日表示，受惠空調市場與生活家電雙品牌布局有成，特別是第二品牌山田家電（YAMADA）今年首季銷量年增逾50%，帶動整體營運動能向上。展望後市，公司預期，雙品牌互補效益下，今年營運走在成長軌道上。

禾聯碩昨天召開法說會，釋出上述展望，公司看好，隨氣溫回升帶動空調與風扇需求，加上第1季新品調價效應，營運將呈現全面成長態勢。公司強調，目前禾聯（HERAN）穩居國內本土品牌空調銷售第一，未來將透過山田家電開拓平價市場，實現營收規模與利潤雙增。

禾聯碩過去曾連續七年賺逾一個股本，但自2023年起因市場競爭加劇及脫離高成長期，去年每股純益5.63元。為突破市占瓶頸，公司全力衝刺山田家電布局，目前該品牌營收占比已達一成。

禾聯碩表示，發展第二品牌旨在深耕金字塔底端的平價市場，雖然毛利率可能因此承壓，但將透過擴大銷售規模爭取更高利潤空間。

針對品牌定位，禾聯碩表示，目前採取禾聯、SHARP及山田家電三品牌分眾布局，由禾聯鎖定中價位，代理的SHARP則爭取高端客群。山田家電今年將透過經銷商通路策略與品牌代言人持續衝刺市占，去年銷量已追平主要競爭對手。

業績 氣溫 營收

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