PCB四台廠 外資喊買

印刷電路板（PCB）產業近來屢屢傳出漲價、缺貨等情事，引發外資圈關注。花旗證券觀察到，目前投資人仍傾向續抱部位，絲毫不畏台股高檔巨震，主因等待價格上漲的利多催化劑出現。

供給緊張及價格可能上漲，花旗與高盛證券均持續看好產業發展前景。台廠中，花旗點名喊「買」健鼎（3044）、金像電；高盛建議「買進」南電、景碩、金像電，並將ABF載板族群目標價調升15%。

花旗指出，根據市場回饋，投資人對ABF載板產業具高度信心，預期自第2季起至2027年第4季，將按季出現調漲價格循環。投資人同樣偏好銅箔基板（CCL）產業，主因供給緊張，預期第2季起至年底將逐季調價。

至於一般PCB，投資人開始出現疑慮，主因多家二、三線PCB廠將於下半年開始切入AI伺服器領域，特別是來自輝達的需求，這可能衝擊高度依賴輝達的一線廠。

台廠中，花旗看好具備高階產品定位、且在東南亞擴產較少的公司，如利基型PCB廠健鼎與金像電。

至於高盛，則喊買南電、景碩、金像電，並調升南電、景碩目標價至970元485元，欣興雖然也升至555元，但評等為「中立」。

高盛指出，隨市場需求強勁，供需結構對PCB、CCL、ABF載板供應商高度有利。其中ABF載板市場將從下半年開始供給短缺，至少持續到2028年；PCB與CCL供需失衡將進一步支撐下半年至2027年的多輪漲價。