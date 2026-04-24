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亞光搶攻AI液冷散熱

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

鏡頭廠亞光（3019）搶進當紅的AI液冷散熱市場，昨（23）日宣布與美國Frore Systems簽訂合作備忘錄，攜手合作AI資料中心液冷散熱技術。

亞光規劃，未來旗下菲律賓廠將投入先進液冷散熱生產製造，打造成為全球大型資料數據中心長期合作夥伴。

亞光表示，子公司精熙國際2024年起與Frore Systems合作，已建立高度信任關係，此次雙方合作先進液冷散熱技術，結合精熙國際精加工專業，以及亞光集團營運管理能力，深化Frore Systems與亞光策略夥伴關係。

精熙國際主要工廠在中國大陸東莞，過去主要業務包括小型馬達的精密金屬及塑膠零配件、照相機外殼、光學儀器保險套製造加工。精熙曾在香港主板及台灣證交所掛牌，亞光於2022年完成私有化計畫，精熙國際於香港主板及台灣證交所下市，成為亞光全資子公司。

亞光表示，Frore Systems總部位於美國矽谷，其開發的LiquidJet產品，以創新「3D短迴圈噴射通道冷板技術」大幅提升GPU運算表現，LiquidJet憑藉其獨特的設計與可量產製造方式，提高GPU效能，顯著優於採用傳統製造工藝的散熱板。

Frore Systems也推出全球首款革命性固態主動冷卻晶片AirJet，獲得全球主要OEM 廠商及系統整合商採用，廣泛應用於消費、工業及邊緣設備領域。

因應AI產業快速發展，亞光表示，未來將投入各種先進技術布局，未來亞光集團亦規劃菲律賓新廠投入先進液冷散熱生產製造，打造成為全球大型資料數據中心長期合作夥伴。

亞光 美國

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