茂矽2026年毛利率挑戰20%

茂矽（2342）總經理盧建志昨（23）日於法說會表示，旗下高壓MOSFET、IGBT、TVS及碳化矽（SiC）等新產品平台陸續推進，隨產品組合提升，預期今年毛利率將回升到15%至20%，擺脫去年第4季僅約9%低潮，並已與客戶協商調漲產品價格。

茂矽預期，今年營運將以既有車用產品為基本盤，並逐步疊加新產品貢獻，備受關注的碳化矽新品方面，茂矽表示，目前SiC MOSFET與JBS平台基礎架構已大致完成，已有客戶進入試產與樣品驗證階段，預計下半年進入小量量產，成為明、後年重要成長引擎。

盧建志強調，毛利率與產品組合及產能利用率高度相關。茂矽去年第4季因訂單下滑，導致單季營收接近內部製造成本，毛利率因而降至9%。

他說，茂矽今年首季營收回升，使得單季毛利率重返15%以上，隨著產品組合提升，預期今年全年毛利率將落在15%至20%，未來若碳化矽產能利用率進一步拉升，長期毛利率有機會站穩20%以上。

法人關注茂矽價格策略，盧建志表示，公司有意朝改善價格與獲利結構推進，實際報價能否進一步調整，仍須視客戶協商與訂單確認情況而定。

產品布局方面，盧建志指出，2025年至2026年高壓MOSFET表現可望穩健，主力聚焦150V至250V的N-channel與P-channel Trench MOSFET，應用於電機控制、電源轉換器及電源管理，目前已具備成熟客戶與穩定訂單。

IGBT與FRED為茂矽另一大重點產品線。其中，較成熟的產品包括400V（PT） IGBT，以及650V、1200V非貫穿型（NPT）IGBT，應用涵蓋相機閃光燈、汽車點火系統、電機控制、微型逆變器及家用儲能系統。

至於較新的1200V場截止（FS）IGBT及搭配的內建快速恢復二極體（FRD），目前在驗證階段，未來將瞄準中功率與大功率模組應用，公司預期2026年可望開始貢獻部分營收。

整體而言，茂矽2026年將在既有車用產品支撐下，持續推進高壓MOSFET、IGBT與SiC等新平台布局，隨新產品驗證與量產進度逐步落地，營運動能與獲利結構均有機會穩步改善。