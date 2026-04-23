信邦財報／第1季獲利8.65億元 第2季將優於第1季

信邦（3023）23日公布第1季合併毛利率24.51%，與去年同期相同，較去年第4季23.64%增加0.87個百分點；第1季稅後淨利8.65億元，較去年同期9.24億元減少6.42%，較去年第4季7.10億元成長21.90%；每股稅後淨利3.60元。展望今年，人形機器人、低軌衛星與半導體設備將成為今年成長動能。

信邦指出，第1季稅後淨利較去年同期減少6.42%，主要係營業費用10.77億元較去年同期增加1.40億元所致，費用率12.98%較去年同期增加1.50個百分點，但較去年第4季減少2172萬元，費用率減少1.51個百分點，與去年度費用率13.49%相比，也減少0.51個百分點，公司將持續優化經營績效，提升整體營運效率。隨著各產業需求的逐漸增溫及新產品陸續投產，展望第2季的營運將優於第1季。

面對 AI 算力激增與全球勞動力短缺的雙重趨勢，信邦深耕連接器與連接線組解決方案，積極布局半導體設備，人形機器人、空中計程車及無人商店等自動化領域。同時，針對低軌衛星、運輸無人機及其配套的電池組充電機櫃，以及解決高算力熱瓶頸的AI 伺服器浸沒式冷卻系統，提供關鍵的解決方案，厚植公司未來的成長動能。