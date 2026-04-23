16萬股東看過來！宏達電股東會紀念品出爐

宏達電（2498）今年股東會紀念品出爐，本次紀念品為兼具實用性與時尚感的「HTC三角肩背包」。據悉，此款設計兼顧輕便與實用，平時可收納為輕巧的三角小包，方便隨身攜帶；展開後則可作為時尚肩背包使用，滿足日常外出、多元穿搭與隨行收納需求。包款採用防潑水材質，提升耐用性，並附有登山扣環設計，可靈活應用於不同生活情境，兼具功能性與風格感。

2026-04-23 14:43