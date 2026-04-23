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宏達電今日公布股東會紀念品 是這個時尚方便小物
股東會旺季即將到來，宏達電股東會紀念品向來獲得許多股民關注。宏達電今（23）日公布股東會紀念品，推出「HTC三角肩背包」，平時可收納為輕巧的三角小包，方便隨身攜帶，展開後則可作為時尚肩背包使用，滿足日常外出、多元穿搭與隨行收納需求。
不同於一般股東會紀念品多以商品卡或民生用品為主，宏達電股東會紀念品近年因兼具實用性與時尚感，持續成為股東間關注焦點。
宏達電著重打造能融入日常生活、兼具設計感與使用價值的質感好物，近幾年股東會紀念品一推出，即迅速索取一空，從廣受好評的多功能後背包、隨身保溫杯袋組、雙面抗UV機能帽，到多彩環保對杯，每年紀念品皆以獨特設計展現宏達電在科技創新之外，對生活美學與人文品味的重視。
宏達電今年推出「HTC 三角肩背包」，設計兼顧輕便與實用，包款採用防潑水材質，提升耐用性，並附有登山扣環設計，可靈活應用於不同生活情境，兼具功能性與風格感。
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