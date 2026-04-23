ABF 載板需求能見度高 法人調升景碩投資評等及獲利預估

景碩（3189）第1季產品組合轉佳，第2季載板報價續漲，推升營收季增低個位數百分比，法人上修2026年獲利預估值，更看好AI Agent帶動通用伺服器出貨成長，ABF需求可望延伸至2028年，調升投資評等至買進。

投顧法人分析，ABF及BT載板在Low CTE玻纖布供給吃緊及黃金、銅等原物料上漲推升下，第2季報價可望續漲5%，加上產品組合轉佳，景碩營收及獲利可較前一季更上一層樓。

以產業供需來看，Nittobo獨供的T-glass玻纖布預計2027年第3季才有相關產 能擴充，2026年供給吃緊態勢不變，Ibiden則預估，高階ABF在AI伺服器拉動下，2027年需求面積將較2025年大增275%。

根據目前Ibiden、欣興高階產能各擴充160%、94.8%推估，現階段仍存在供給缺口，預期報價可望由2026年的成本推升改為需求拉動，漲價趨勢具延續力道。

法人指出，景碩受惠美系AI客戶CPU供貨率由10%攀升至50%，帶動ABF稼動率由86%提升至95%，且ABF及BT報價同步上揚，考量第1季營運優於原先預期，進一步上修2026年財測預估值。

AI伺服器帶動高階ABF需求吃緊，法人認為，除持續關注T-glass玻纖布產能開出後的供需變化外，隨AI Agent來臨，通用伺服器需求同步向上，進一步帶動CPU需求上揚，在AI產品周期由GPU跨入CPU接力後，整體ABF需求可望延伸至2028年。