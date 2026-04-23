創意盤中攻漲停 創天價飛越4,000元大關

台股今日盤中由紅翻黑，特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）表現相對強勢，盤中一度攻上漲停價4,040元，創新天價，並首度飛越4,000元大關。

創意首季營收為114.48億元，達歷史次高，季減7.6%、年增63%。

法人評估，創意今年受惠兩大美系CSP客戶的CPU與AI推論晶片量產挹注，雖然全年毛利率可能受壓抑，但營收、獲利預期都將持續增長，且業績增幅預期有逾三成水準。同時，創意也已拿到客戶下一代CPU相關案件，未來可望有延續性動能。

此外，關於承接美系車廠的自研AI晶片案件，雖然創意沒有透露相關訊息，但外界認為應持續進行中。

創意去年營收結構中，美國地區業績大幅拉升，從2024年的32%，提高到68%，中國大陸市場貢獻則從29%，於去年降至14%。若以製程別來看，去年3奈米以下先進製程貢獻已達35%，躍居第一大項目。