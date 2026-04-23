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台股由紅翻黑 矽力相對強勢、盤中攻漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
矽力董事長陳偉。圖／聯合報系資料照片
矽力董事長陳偉。圖／聯合報系資料照片

台股今日盤勢震盪，盤中由紅翻黑，不過電源管理IC廠矽力（6415）表現相對強勢，不但多數時間力守平盤之上，且盤中一度攻上漲停。

矽力去年業績小幅增長，每股純益為6.4元，今年首季合併營收為48.58億元，年增18.6％。

對於今年的營運展望，矽力董事長陳偉先前表達，抱持謹慎樂觀的態度，近期訂單動能較為強勁，有較大筆急單是來自於資料中心相關應用，並預期今年下半年的表現將優於上半年。

在產能方面，陳偉提及，供應商已承諾矽力未來2年的12吋可獲產能，大約是現有8吋產能的3倍。

同時，陳偉提到，首季需求比較暢旺的主要是資料中心相關應用，可預期後續第2、3季汽車相關應用也會不錯。至於全年營收展望，還是希望努力回到長期20％至30％增幅的目標，有信心下半年表現可以回到這個區間。

矽力 營收 董事長

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