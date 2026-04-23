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台積電北美技術論壇登場股價再登高鋒 衝達2,135元、市值55.36兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電廠區外觀設置的公司識別標誌。聯合報系資料庫 劉學聖
台積電廠區外觀設置的公司識別標誌。聯合報系資料庫 劉學聖

台積電（2330）北美技術論壇登場，揭示A13製程技術，台積電23日跳空開高走高，早盤以2,090元開出，開盤不到半小時就衝達2,135元，上漲85元，市值增至55兆3,658億元，再創歷史新高價。

台積電美國當地時間22日舉辦2026年北美技術論壇，會中揭示其最先進製程技術的最新創新成果。繼2025年發表業界領先的A14製程技術之後，今年新推出的A13製程技術直接升級，實現更精簡且更高效的設計，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、及行動應用永無止境的運算需求。

A13代表台積公司對持續創新的承諾，相較於A14，A13節省了6%的面積，設計規則也與A14完全向後相容，讓客戶能夠迅速將其設計升級至台積公司最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升。A13預計於2029年，A14後一年進入生產。

A13是台積電在加州聖塔克拉拉市舉行的北美技術論壇中所發表的技術創新重點之一，該論壇為台積電未來幾個月在全球各地舉行的技術論壇揭開序幕。今年的技術論壇以「領先矽技術拓展人工智慧（Expanding AI with Leadership Silicon）」為主題，是台積電今年度最大的客戶活動，揭示最新的技術發展和製造服務。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，「台積公司的客戶總是著眼於未來的創新，他們期待我們能持續提供可靠的新技術，例如A13，且這些精心建置的技術在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。台積公司的先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，但我們仍持續尋找方法進行優化，以更好地支援客戶的未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。」

台積電23日以2,090元開高後走高，一度拉升至2,135元， 再創歷史新高，上漲85元，為盤中上漲金額第五名。

台積電 人工智慧 美國

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