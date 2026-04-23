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台日連結式 ETF 投資優選

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，近年來隨著全球資本市場往來日益緊密，投資人參與海外市場的方式也更加多元。除了直接透過複委託布局海外股票與ETF之外，連結式ETF（Feeder ETF）出現，正為台灣投資人打開另一扇參與國際市場的大門。

所謂連結式ETF，是指基金主要投資於海外單一特定ETF，而非直接投資於指數成分股。透過這樣的架構，投資人無須自行赴海外市場交易即可藉由台灣市場掛牌的商品，目前國內已有上市二檔台日連結式ETF，可以熟悉的交易方式，參與海外ETF的投資機會。

野村投信發行的野村日本東證ETF（009812），連結日本野村資產管理公司發行、於東京證券交易所上市之「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」涵蓋日本主要上市公司，是反映日本股市整體表現的重要指標。

另一檔則為國泰投信發行的國泰大和日本不動產收息ETF（009817），連結日本大和資產管理公司發行、於東京證券交易所上市之「iFreeETF東証REIT指數」。該商品聚焦於日本不動產投資信託市場，為全台首檔以日本REITs為投資標的之ETF，提供台灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道。

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