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雲象將登創新板 明秀業績
廣達轉投資的雲象科技（7803）將於5月下旬以每股暫定承銷價25元創新板上市，公司將於明（24）日舉辦上市前業績發表會。
雲象科技董事長暨總經理葉肇元昨日表示，雲象核心產品aetherSlide數位病理影像管理系統已取得美國FDA與歐盟IVDR雙認證，結合aetherBot全自動玻片掃描系統，正式由台灣數位病理領先者，升級為具備全球競爭力的數位病理AI大廠。
雲象科技成立於2020年，目前核心產品包括aetherSlide數位病理影像平台、及獨立式AI醫材。公司2025年合併營收1.9億元，年增91.9%，每股淨損2.29元；今年前三月營收0.1億元，年減6.9%。
在國內市場，雲象科技已掌握約70%市占率，合作夥伴有臺大醫院、北榮、林口長庚、國泰醫院等指標醫學中心。
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