雲象將登創新板 明秀業績

台股無懼美股陷入盤整，昨（22）日持續改寫高點，盤面題材股各自表態，鴻海（2317）、亞德客-KY（1590）等兩檔表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

2026-04-23 00:39