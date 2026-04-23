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證交所招商 前進大馬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
臺灣證券交易所經理田建中（前排左三）、元大證券資深副總經理江淑華（前排右三）、安侯建業會計師王怡文（前排右二）及當地企業代表於交流活動合影留念。證交所／提供
臺灣證券交易所經理田建中（前排左三）、元大證券資深副總經理江淑華（前排右三）、安侯建業會計師王怡文（前排右二）及當地企業代表於交流活動合影留念。證交所／提供

臺灣證券交易所持續吸引優質外國企業加入台灣資本市場，繼3月赴美國矽谷向高科技產業招商外，近日再度鎖定東南亞深具戰略地位的半導體重鎮—馬來西亞檳城，證交所攜手元大證券及安侯建業聯合會計師事務所辦理台灣資本市場說明會及晚宴交流會，與當地半導體產業代表近十家進行深度交流。

台灣創新板作為落實政府「AI新十大建設」中「亞洲創新籌資平台」的核心引擎，證交所將藉此招商契機，協助全球優質企業在台成長。

證交所上市二部經理田建中於交流會中表示，馬來西亞在全球半導體產業中扮演關鍵地位，尤其在封裝及測試製程，是全球最大的半導體封裝與測試基地之一，全球約15%的半導體封測產能集中在馬來西亞，其中檳城更被稱為「東方矽谷」，而在車用晶片與功率半導體領域更為重要，故證交所本次特地前往馬來西亞招商，期望藉由臺灣證券交易所這個國際籌資平台，帶動台馬間半導體供應鏈的合作契機。

台灣資本市場目前有90家外國企業為第一上市公司（KY股），包含世芯-KY（3661）、貿聯-KY及矽力-KY等公司，引領高科技產業群聚效應，而主要營運地屬新南向國家者計12家（占比約13%），如全宇-KY、百達-KY及豐祥-KY等企業，均透過台灣資本市場成功擴張版圖。

馬來西亞產業結構發展成熟，特別是在半導體封測與製造領域具備堅實基礎，透過本次交流，不僅吸引多家具規模之馬來西亞台商表達回台上市意願，更確立台灣作為半導體企業接軌全球、加速研發擴張的核心樞紐。

證交所近年積極布局東南亞創新生態圈，提供企業從上市前諮詢、掛牌籌資到上市後投資人關係與ESG輔導的「一條龍服務」。透過證交所與中介機構的強強聯手，協助處於不同成長階段的企業精準對接資本市場。

展望未來，證交所將持續深化與馬來西亞等新南向國家的產業連結，協助海外企業壯大營運規模、培育產業獨角獸，建構更具競爭力的國際半導體聚落，共同打造「亞洲那斯達克」。

半導體 馬來西亞 東南亞

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