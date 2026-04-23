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王品股東會 送「大禮包」

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

王品（2727）昨（22）日公布股東會紀念品，延續高價值策略，推出總價值3,000元的「股東大禮包」，並首度全面改採電子券形式發放，提升使用便利性。

王品指出，本次預計發放對象達15.8萬名股東，內容涵蓋全集團門市適用的200元抵用券一張、每月100元抵用券24張，以及「瘋美食購物網」200元優惠碼。

王品集團自2018年起贈送股東大禮包，每年均吸引市場高度關注，買一股就能入手的超優惠抵用券成功讓股東一同「瘋美食」，今年股東人數來到15.8萬人、再次改寫歷史新高。

2026年的「王品股東大禮包」為增加使用便利性與消費彈性，將3,000元抵用券全部改為電子券，透過「王品瘋美食APP」可一鍵獲得。

王品表示，股東對集團餐飲服務非常支持，歷年來無論現金或電子抵用券，使用率均逐年攀升，今年採用全電子抵用券的形式，結合「王品瘋美食APP」本身可找餐廳、預約訂位、訂餐及付款等多樣功能，讓消費更便利，一支手機就能完成所有用餐前後的需求。

目前「王品瘋美食APP」會員數已超越570萬人，也盼透過本次股東紀念品發放，吸引更多股東加入會員，擴大數位會員經營效益。

2026年股東大禮包抵用券共分為三種，首先是一張200元電子抵用券，消費滿1,000元可使用，相當於現享八折優惠，王品集團旗下所有餐廳用餐均適用，使用期限自2026年7月至2027年6月為止。

其次，每月兩張、共計24張的100元電子抵用券，於王品集團餐廳消費滿1,000元可折抵一張，不限平假日均可使用。

第三種則是購物網站「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1,000元即可現折200元，每筆訂單可用一張，總共可使用兩次，使用期限至今年底。

王品股東會今年預計於6月17日舉行，最後過戶日為4月18日，最後交易日為4月15日。王品此次全面導入電子抵用券，也被市場解讀為加速會員經濟布局的重要一步。

透過股東紀念品與APP綁定，不僅可望提升抵用券使用率，也有助於將股東轉化為長期消費會員，進一步累積消費數據、強化精準行銷，帶動門市來客與回購率成長。

王品 王品集團

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