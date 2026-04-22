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倫飛看旺2026年業績成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

近年戰事頻傳，地緣政治衝突持續升溫，歐盟及北約國家提升國防預算，帶動強固電腦廠倫飛（2364）國防軍工應用需求。展望後市，倫飛預期，美國因戰爭關係帶動國防支出增加，對垂直市場有利，預估今年第2、3季出貨量會成長，全年營收預期能交出優於去年的成績。

倫飛看好本季與第3季成長。國防仍是主要應用市場，美國相關業務是倫飛今年主要成長動能。

倫飛表示，美國國防支出增加對垂直市場有利，但戰事可能抑制企業資本支出意願，因出現通膨及央行升息預期，預計美國市場今年成長將優於去年。

倫飛以自有品牌「Durabook」為營運主軸，業績比重逾九成，應用市場包含軍事國防、公共安全、危險工業及零售服務。倫飛近期順利取得歐洲大廠新系統商及經銷商通路，歐洲市場業務明顯增加。

美國 資本支出 北約

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