惠民奪新標案 營運衝

惠民實業（6971）昨（22）日公告取得「民生水資源再生廠暨環境教育館委託操作維護案第一期」標案，服務期間由機關通知日起至2028年6月。

惠民指出，今年本業與子公司營運同步回溫，北市近期陸續釋出二至三個標案，加上去年進度推遲至今年認列，今年可爭取的案件規模與營收動能均優於去年。惠民透露，針對大型標案布局，17億元的嘉義再生水廠案先前已進入評選階段。下半年鎖定規模達85億元的新竹再生水廠大案，預計本季至第3季採策略結盟投標。

惠民表示，子公司萬嘉環保目標稼動率維持八成以上並挑戰轉盈，後續計畫申請增額月處理量至5,000噸；轉投資的惠聯正試營運，負責自有濾膜清洗以挹注獲利。透過本業代操與子公司汙泥處理、濾膜清洗的垂直整合，逐步建構循環經濟布局，業務量能擴張將進一步提升毛利表現。

法人指出，第2、3季將進入惠民標案入帳與投標高峰期，其今年營收與獲利具備成長空間，後續嘉義與新竹大型標案的決標進度將是關鍵。