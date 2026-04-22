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融程電強攻軍工商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）搶攻軍工國防商機，與美商Blaize Holdings簽署合作備忘錄（MOU），共同開發用於國防及關鍵基礎設施應用的邊緣AI系統。展望後市，融程電持續看好國防商機，預估今年相關業務業績年增五成起跳，是帶動公司整體營收走高主要動能。

根據協議，融程電以在國防、石油／天然氣、交通運輸、海事、醫療保健、航空、工業自動化和智慧基礎設施等領域的優勢，與Blaize的AI技術結合。雙方將把AI推理技術整合至強固型運算裝置中，用於邊境安全、行動指揮單元、無人系統、基礎設施保護、海上作業和遠距醫療等領域。

根據BCC Research的數據預測，全球邊緣AI市場規模將從2025年的118億美元成長到2030年的近570億美元，年複合增長率高達36.9%。

Blaize主攻AI邊緣運算的技術公司，主要以處理器晶片與軟體結合，為網路邊緣及資料中心提供高效能、低功耗的運算解決方案。

融程電董事長呂谷清先前表示，全球國防軍工支出增加，加上醫療健保、AI邊緣運算逐漸成熟，倉儲物流訂單持續挹注，融程電全年營收維持穩定成長目標不變，成長動能持續強勁。軍工國防是融程電今年最強成長業務，主要受惠美國、歐洲、印度各國政府國防預算增加，呂谷清看好今年相關業績成長至少五成起跳。

營收 融程電 推理

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