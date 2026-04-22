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雷虎無人艇、無人機將量產

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國防部擴大在台採購無人載具，雷虎科技（8033）昨（22）日發表最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等無人載具量產布局，瞄準台灣1.25兆元軍購與第一島鏈商機。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，國防部公布1.25兆元國防採購規劃，國防戰略已由傳統大型武器，轉向以無人載具、機動打擊與分散部署為核心的不對稱作戰模式。

蘇聖傑表示，未來戰場已進入高消耗、高機動、高自主化時代，具備快速量產、低成本補充與自主供應鏈能力的無人系統，將成為全球國防採購主流。雷虎多年投入無人機、無人艇與關鍵模組研發，正式進入工業化量產階段。

雷虎嘉義大埔美新廠預計第4季完工投產，今年將辦理現增，預計募集12億至15億元，用以建設無人機馬達、飛控主機板、及3D列印組裝線等；美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線已完工投產。

雷虎本月初已取得國防部陸軍司令部約2,033.8萬元採購標案，包含沉浸式訓練型無人機及訓練用自殺式無人機，預計一個月內出貨並認列營收。

陸軍 戰略 國防部

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