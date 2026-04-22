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臻鼎擴廠 衝刺價值成長

經濟日報／ 特派記者尹慧中／江蘇淮安22日電

全球PCB龍頭臻鼎（4958）集團衝刺價值成長，昨（22）日淮安HD園區動土典禮，董座沈慶芳談到願景，將持續投資擴廠、打造One ZDT一站購足策略，從消費電子轉向AI全產業鏈，從規模導向轉為價值導向。

臻鼎集團在淮安投資打造科技園區，累計在淮安投資已達人民幣206億元（約新台幣1,201億元），新廠區投資後，累計投資人民幣400億元（約新台幣1,848億元）的新里程碑，成為集團後續成長動能之一。

沈慶芳表示，近期生產材料供應吃緊，他特地親赴日本八天，和供應商討論後續成長的方向，過往日本廠商動作比較慢，這次八天溝通也得到很多回響。

臻鼎集團淮安HD園區已經是第四園區動土，第一期先建設六個廠，生產HDI/MSAP 與 HLC製程，也保留可擴充空間。昨日動土儀式中，重要夥伴台虹、尖點、牧德、群翊、聯策等高階主管出席，光通訊大客戶中際旭創董座劉聖等也現身站台，全程參與見證，完工後淮安四座園區總廠房數將達23座。

沈慶芳在動土典禮前感謝眾多供應鏈夥伴的支持。他強調，發展高階PCB不可少策略夥伴，當前已不再是單打獨鬥的競爭，而是生態系的競爭。臻鼎集團打造綠色企業，看好PCB產業永續經營，是連結電子產品承載的功能，公司已掌握AI趨勢與潮流，不僅發展雲端應用，更走入大眾生活。

日本 人民幣 材料

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