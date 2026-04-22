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譜瑞看好2026年下半年營收

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導
譜瑞董事長趙捷。聯合報系資料照
譜瑞董事長趙捷。聯合報系資料照

譜瑞-KY（4966）昨（22）日召開首季法說會。董事長趙捷表示，雖然記憶體漲價影響筆電買氣，但預期第2季營運動能來自觸控整合的TCON嵌入式驅動（tTED）晶片放量、高速傳輸類別成長，車用等非PC應用出貨增加。預期下半年營運優於上半年，並有信心達成財測目標。

譜瑞公告首季營收1.26億美元（約新台幣39.9億元），季增2.6%、年減3.9%；毛利率40.3%，季減1.7個百分點、年減2.3個百分點；稅後純益5.29億元，季減2.8%、年減20.3%，每股純益6.77元。預期本季合併營收落在1.27億至1.41億美元，季增0.8%至12%；毛利率估40%至44%；營業費用約3,300萬至3,600萬美元。

趙捷指出，第2季兩顆tTED晶片出貨將顯著增加；高速傳輸類別也將維持成長；整體筆電需求不如原先預期，但相關產品表現仍穩健。第2季也將增加車用領域出貨。

展望下半年，趙捷表示，下半年符合季節性預期，表現可望優於上半年。非PC產品線對營運產生貢獻，2026年底還會有部分產品導入資料中心與儲存應用。

他表示，tTED目前尚未有競爭對手，OEM與面板客戶接受度高，2026年出貨市占率有機會接近一成，明年則有望進一步提升。

毛利率方面，趙捷指出，首季因封測端漲價、且幅度不小，使毛利率未能隨產品組合改善而明顯提升；晶圓代工也看到漲價跡象，特別是中國晶圓代工廠，但因使用比重不高，影響相對有限。因應成本上漲已漲價因應，首季主要以內嵌式快閃記憶體產品選擇性調價；第2季及後續調價範圍將更廣，仍非全面調漲。公司持續與客戶溝通，希望透過價格調整、產品組合改善及內部措施，改善第3季、第4季毛利率。

ASIC-like專案方面，趙捷表示，同時執行多個大型專案，部分大型專案甚至需要近百名工程師參與，目標如期tape out並交付客戶，相關專案將成為2027年營收的重要貢獻來源，有機會帶動2027年下半年營收恢復至疫情前水準。

針對去年取得Spectra7資產後的高速傳輸布局，譜瑞PS9514與PS9524兩款高速線性中繼器產品進入量產與客戶驗證階段。

晶片 筆電 營收

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