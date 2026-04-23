貿聯、鴻勁 四檔聚光

台股再度刷新歷史新天價，昨（22）日盤中觸及38K關卡，終場上漲273點或0.73%，收在37,878點。發行券商指出，看好貿聯-KY（3665）、鴻勁（7769）等光通訊族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

法人指出，共同封裝光學（CPO）發展將驅動相關技術變革，並預期2027年下半至2028年光引擎需求較2026年顯著增加，2027年下半年可望進一步大幅成長。市場關注的焦點將由傳統的光收發模組相關類股轉向光引擎相關設計、測試與生產相關類股。

貿聯-KY在AI資料中心升級趨勢下，已由過去以AEC為主的高速傳輸受惠者，擴展至高功率電源傳輸、光纖互連與CPO等。

法人分析，隨GB平台放量、800G AEC滲透率提升，以及power產品規格升級，2026年營收與獲利可望續創新高。

鴻勁受惠AI GPU／ASIC／Switch IC 進入產能建置期，且後續CPO光電同測FT機台預計將於年底完成量產前驗證準備。法人認為，鴻勁將持續受惠三大優勢 ，一是GPU／ASIC高階測式設備導入AOI／大面積封裝／自動化／MCCP 模組帶動機台ASP提升。

二為大客戶CPO Swtich FT需求高速成長及推出光電同測新機台；第三，SLT機台受惠於兩大CSP ASIC客戶強勁需求，產品價量仍維持成長趨勢。

權證發行商建議，看好貿聯-KY、鴻勁可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。