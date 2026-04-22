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健策3月 EPS 4.49元 加碼產能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱股王健策（3653）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益6.59億元，年增14%，每股純益4.49元。

健策受惠AI資料中心對散熱需求激增，股價自年初2,745元附近起漲，最高一度攻上5,570元，今年以來波段漲幅高達102.9%，昨日上漲40元，收5,410元，站穩5,000元大關之上。

健策正積極展開新的擴產計畫，旗下大園廠近期完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等，今年與明年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

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