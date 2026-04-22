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今年已大漲78%！AI散熱從地球做到太空 奇鋐再刷新天價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
奇鋐22日股價再刷新高價，收2,695元，漲幅約5%。台股示意圖。記者許正宏／攝影
奇鋐22日股價再刷新高價，收2,695元，漲幅約5%。台股示意圖。記者許正宏／攝影

美國雲端巨頭（CSP）持續投入對AI的資本支出，AI伺服器拉貨力道強勁，奇鋐（3017）除了通過輝達（NVIDIA）認證，為GB300水冷板模組主要供應商，也有ASIC水冷板訂單，而奇鋐也提前布局太空散熱、低軌衛星等技術，奇鋐表示正與多家計畫推進太空資料中心客戶合作，計畫開發熱輻射板及低溫熱管，奇鋐22日股價再刷新高價，收2,695元，漲幅約5%。

奇鋐通吃輝達、ASIC散熱訂單，美系外資指出，輝達新推出的Vera Rubin POD主要運算與資料傳輸都將採用液冷，包括VR NVL72、Groq 3 LPX、Vera CPU機櫃、Bluefield儲存機櫃、Spectrum X CPO交換器機櫃等，全都採用液冷解決方案。ASIC部分，奇鋐也成為Google TPU v7液冷散熱水冷板供應商。

奇鋐也新開發了MCCP微通道液冷板，可針對局部散熱強化效能，現已進入試產。

除了「地球」的AI伺服器訂單，奇鋐21日表示，正與多家計畫推進太空資料中心客戶合作，目前計畫開發熱輻射板及低溫熱管，而實際量產預計還需要2~3年。

奇鋐表示，太空中沒有氣體、也沒有液體等介質可以把熱帶走，需純靠固體接觸做物理傳導。做法是將大塊的金屬板跟發熱體連接在一起，讓發熱源產生的熱能直接被物理吸附過去，該散熱片的面積可能像桌板一樣大，但奇鋐已有相關技術。

包括亞馬遜及特斯拉（Tesla）創辦人都談過太空資料中心計畫，奇鋐表示已與相關業者都有接觸，雖然客戶想法瘋狂，全世界一年的需求量也可能不到 1,000 套，但奇鋐會跟客戶一起合作到量產那天。

奇鋐今以2,585元開高，盤中一度衝達2,800元，收2,695元，漲幅5.07%，再創歷史新高，今年以來已大漲78%。

AI 奇鋐 太空 輝達

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