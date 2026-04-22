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金寶獲量子電腦題材加持 帶動金仁寶集團集體大漲

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

金寶（2312）近日受量子電腦題材激勵，股價自谷底翻揚，連續大漲，22日再度上演激情狂飆秀，開盤不到半小時便強勢鎖上漲停，逼近30大關，強勁表現帶動集團成員仁寶（2324）、泰金寶-DR（9105）跟著大漲。

輝達（NVIDIA）於4月14日「全球量子日」發表全球第一個量子AI開源模型，在量子處理器校準和量子糾錯解碼兩大關鍵領域實現性能突破，解碼速度較傳統方案提升最高2.5倍，精度提升最高三倍，加速量子落地實現。

金寶日前宣布，成為輝達轉投資量子電腦新創公司SEEQC的戰略合作夥伴，雙方共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，金寶去年11月也公告以1,000萬美元入股SEEQC，成為其策略投資人。

在量子電腦成為下一個AI的巨大想像空間下，金寶成為台廠中的首要受惠者之一，受市場看好而獲大量買盤湧入，集團成員也因內部多有合作而受市場關注。

處理器 仁寶 輝達

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