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譜瑞法說會前股價攻漲停 高速傳輸題材點火買盤
譜瑞-KY（4966）22日股價強攻漲停，鎖在590元，上漲53元，成交量3,445張，成交金額約20.05億元，成為IC設計族群盤面焦點之一。
譜瑞-KY今日下午將召開2026年第1季線上法人說明會，預計公布首季營運成果，並說明第2季營運展望，市場關注公司對後續高速傳輸、顯示介面與AI相關需求的最新看法。
譜瑞-KY首季合併營收約39.91億元，較去年第4季回升約2.54%，但相較去年同期仍年減3.88%。其中3月單月營收14.77億元，月增21.4%、年增3.35%，顯示短線營收動能已有回溫跡象，也讓市場更關注下午法說會對本季高速傳輸、顯示介面與AI PC相關需求的展望說法。
譜瑞-KY主要業務聚焦高速訊號傳輸介面及顯示、觸控晶片研發設計與銷售，近年市場關注重點包括高階高速傳輸介面IP、eDP 1.5顯示方案等產品線。隨AI PC、高階顯示、資料傳輸規格升級等題材升溫，相關IC設計股近期再度獲資金點火。
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